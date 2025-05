BRT: elevadores da Estação Fátima estão quebrados há um ano e sem previsão de reparos

Os três elevadores da passarela da Estação Fátima do BRT, na avenida Aguanambi, em Fortaleza , estão quebrados. A situação tem causado transtornos diários para quem depende desses equipamentos, especialmente idosos, pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes.

A situação de abandono é visível. O primeiro elevador tem um buraco acima da porta, aparentemente feito para facilitar novos furtos. O segundo, no meio da passarela, está pichado, e a estrutura metálica já apresenta ferrugem. No terceiro, do lado oposto ao hospital, até mesmo os botões sumiram.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que tem conhecimento dos atos de vandalismo praticados contra a estrutura da Estação Fátima, que prejudicam o funcionamento do elevador da avenida Aguanambi.

A Etufor informou ainda que está em contato com a Guarda Municipal de Fortaleza e com a Polícia Militar do Estado do Ceará para as providências necessárias. No entanto, a empresa não deu previsão para o conserto dos equipamentos.