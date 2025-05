Golpe do falso advogado: oito pessoas são presas no Ceará

Foto de apoio ilustrativo. Ambos os casos foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú / Crédito: Divulgação/ SSPDS

Oito pessoas suspeitas do golpe do falso advogado foram presas pela Polícia Civil do Ceará nesta terça-feira, 27. As ações aconteceram em Fortaleza, Maracanaú e nos municípios de Cruz e Jardim. Aparelhos celulares apreendidos serão periciados. O grupo é investigado por exercer ações específicas na organização criminosa, sendo uma delas a de movimentar transferências de valores recebidos das vítimas. São sete presos que se encontram à disposição da Justiça.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme a Polícia Civil, o grupo tinha acesso a informações de processos na Justiça. Dados como nome do beneficiário, causa, advogado responsável. As vítimas eram procuradas pelos criminosos, que usavam de forma indevida o nome e a imagem dos advogados em aplicativos de conversas. Durante o contato com as vítimas se passavam pelo advogado responsável e solicitavam dinheiro para acelerar pendências cartorárias. As vítimas enviavam o dinheiro e acreditavam na promessa do falso advogado, no entanto ficavam no prejuízo. A Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará (OAB-CE) também acompanhava as investigações. Foram cumpridos oito mandados de prisão e 17 de busca e apreensão. Celulares e computadores devem passar por análise técnica. Material deve trazer novos elementos. Essa é uma fase inicial e tem por objetivo reunir o máximo de elementos e de provas para identificar todos os envolvidos na aplicação do golpe. A operação hoje tem como foco principal os responsáveis pelo recebimento e já vitimou diversas pessoas nas mais regiões do estado.

Enfrentamento de crimes desse tipo e segue atuando para identificar outros envolvidos da ação e responsabilizá-los criminalmente. De acordo com o delegado adjunto da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), Michel Anderson, os alvos da operação são os primeiros recebedores. Eles são responsáveis por repassar para outras pessoas e a partir do trabalho de rastreamento desse dinheiro será possível verificar o destinatário final. Os criminosos tentam realizar uma pulverização dos valores, que são distribuídos em várias contas bancárias. "As vítimas recebem dos criminosos essas contas, PIX, normalmente, que são cedidas por essas pessoas que foram alvos da operação hoje. Os alvos de hoje normalmente ficam com valores pequenos, e ao receberem os valores em suas contas, de imediato transferem para outras", explica o delegado.

A plataforma, que consiste em um site que permite verificar a identidade dos advogados de forma rápida e segura, foi divulgada pela OAB e há uma parceria com as 27 seccionais. Os formados do golpe envolvem abordagens por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais. Os criminosos costumam convencer as vítimas a realizar pagamentos via PIX para liberação de valores judiciais. Com a plataforma do Confirmadv, as pessoas podem confirmar a identificação de um advogado para se certificar que está falando com o profissional contratado.