Ceasa de Maracanaú recebe ação de conscientização contra o abuso sexual infantil

A Ceasa-CE, em Maracanaú, sedia até sexta-feira, 30, a "Semana Maio Laranja", com ações de prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

A Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE), em Maracanaú, recebe desta segunda, 26, até sexta-feira, 30, a “Semana Maio Laranja - Pétalas da Prevenção”. A iniciativa, realizada pela Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), promove a conscientização e prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

A programação inclui palestras, oficinas, cine-debates, blitzes educativas e ações itinerantes nos galpões e corredores, com distribuição de panfletos e escuta ativa de feirantes, permissionários, compradores e caminhoneiros.