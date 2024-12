Homem é preso acusado de abuso sexual contra enteado de seis anos

Denúncia foi feita pela mãe da própria criança no começo do mês. O acusado é professor de educação infantil

A prisão do acusado foi realizada em Amontada, e o caso será acompanhado pela 3ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Ceará de Crateús.

Um professor de educação infantil foi preso preventivamente, na última quinta-feira, 12, acusado de ter abusado sexualmente do enteado de seis anos de idade, no município de Ararendá, a 335 km de Fortaleza.

No início do mês, a mãe da criança procurou a Delegacia de Crateús para denunciar o companheiro por ter cometido os abusos sexuais contra seu filho, que é autista.

Com isso, o Ministério Público do Ceará solicitou a realização de um inquérito policial, com deferimento de prisão contra o homem. No parecer, a Promotoria destacou que ele é uma ameaça à ordem pública, inclusive contra a mãe do menino, para que ela não fizesse a denúncia.



A identidade do homem não foi revelada para proteger a criança e sua mãe.

Mais notícias de Segurança