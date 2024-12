Mãe acusada de tentativa de homicídio por defender a filha de abuso sexual é absolvida após 11 anos

A mãe foi acusada de tentativa de homicídio pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e o julgamento só ocorreu no dia 28 de novembro de 2024, 11 anos depois

Segundo a Defensoria Pública do Ceará (DPCE), que realizou a defesa da mulher, o caso ocorreu em junho de 2013 . A mulher fazia faxina na casa de um homem que permitia a entrada de mulheres em situação de prostituição para uso de drogas no local.

No dia do crime, a faxineira precisou levar a filha para o trabalho, pois não tinha com quem deixar a menina, que na época tinha três anos. Quando tomava banho após o serviço, ouviu o choro da criança. Ao sair do banheiro, viu a menina ferida e com sinais de violência sexual.