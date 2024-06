Suspeito de abuso sexual infantil é preso ao tentar fugir do Ceará

Um homem de 38 anos suspeito de abusar sexualmente de, pelo menos, quatro crianças em abril deste ano foi preso na Rodoviária de Fortaleza nesta quinta-feira, 27, enquanto tentava fugir para o Rio Grande do Norte. Além da captura, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra ele.

O suspeito, que está à disposição da Justiça, foi identificado após investigações realizadas pela delegacia Municipal de Sobral. A captura foi feita por equipes do Departamento de Polícia da Capital (DPC) com apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará deixou, desde fevereiro, de divulgar o nome de suspeitos presos.