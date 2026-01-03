Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santuário com estátua de Nossa Senhora do Carmo de 40 metros é inaugurado em Jucás

Inaugurada em Jucás, estátua supera o Cristo Redentor e passa a ser um dos maiores monumentos religiosos do Brasil, reforçando a rota do turismo de fé no Estado
Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Repórter
Com uma imagem de 40 metros de altura, foi inaugurado no último 7 de dezembro, no município de Jucás, no Centro-Sul do Ceará, a 354,4 quilômetros de Fortaleza, o Santuário de Nossa Senhora do Carmo. A imagem da santa supera, em altura total, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que possui 38 metros, considerando estátua e pedestal.

A inauguração do complexo religioso marcou as celebrações pelos 270 anos da paróquia de Jucás, reunindo fiéis, autoridades e visitantes. Segundo o Governo do Ceará, a imagem é considerada a maior dedicada à santa no Brasil.

O projeto busca não apenas fortalecer a devoção religiosa, mas também inserir o município na rota do turismo religioso brasileiro, impulsionando a economia local.

Evento celebra fé e história do município

Presente na missa de inauguração, o governador Elmano de Freitas (PT) destacou o simbolismo do santuário para a população do Interior.

“Vivemos um momento histórico em Jucás. Que esse santuário seja um abraço de fé, um refúgio para a alma e um símbolo de renovação para todos nós”, afirmou.

A iniciativa contou com investimentos do Governo do Estado, por meio de convênio com a Prefeitura de Jucás. Ao todo, foram aplicados quase R$ 4 milhões em obras de acesso, urbanização e infraestrutura do santuário, incluindo elevador, cercamento do espaço e melhorias no entorno.

Complexo religioso terá estrutura para romeiros

Além da imagem monumental, o local contará com um complexo de apoio aos visitantes, com lojas, restaurante, lanchonetes, banheiros, capela e outros espaços destinados a receber romeiros e turistas ao longo do ano.

A expectativa da gestão municipal é de que o santuário se torne um novo polo de visitação religiosa no Interior do Estado.

Imagem foi produzida por artesão cearense

A escultura foi confeccionada em fibra de vidro pelo artesão cearense Pedro Pereira, responsável por outras obras religiosas de grande porte no Ceará. Entre elas, estão a imagem de Nossa Senhora da Purificação, em Saboeiro, com 15 metros de altura, e a de Nossa Senhora da Penha, no Santuário de Campos Sales, com 26 metros.

A imagem de Nossa Senhora do Carmo possui 27,5 metros, somados a uma base de 10 metros, totalizando os 40 metros de altura, ultrapassando o Cristo Redentor, que tem 30 metros de estátua e 8 metros de pedestal.

Prefeitura destaca impacto para o município

O governador esteve acompanhado do prefeito de Jucás, Edson Riva, que ressaltou a importância simbólica e econômica do santuário para a cidade.

“É um espaço de oração, devoção e acolhimento que fortalece a fé do nosso povo e valoriza a nossa história”, afirmou o gestor, em publicação nas redes sociais.

