Sisu 2026 oferta 14,2 mil vagas no Ceará

Sisu 2026 oferta 14,2 mil vagas no CearáProcesso seletivo será o maior da história do programa. Universidades federais e IFCE concentram a maioria das oportunidades no Estado
O Sistema de Seleção Unificado (Sisu) vai ofertar 14.223 vagas no Ceará no processo seletivo de 2026, conforme dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). A edição é considerada a maior da história do programa, com crescimento de 5% em relação ao Sisu 2025.
As inscrições ocorrem de 19 a 23 de janeiro, de forma gratuita e totalmente on-line, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026. Após a divulgação, os candidatos selecionados deverão realizar a solicitação de matrícula diretamente nas instituições de ensino.
UFC está entre as universidades que mais ofertam vagas
Com cerca de 110 cursos de graduação na modalidade presencial, distribuídos em campi localizados em Fortaleza e no interior do Estado, a Universidade Federal do Ceará (UFC) ocupa a oitava posição nacional entre as instituições que mais ofertam vagas no Sisu 2026. Ao todo, a universidade disponibilizará 6.408 vagas.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) vai ofertar 5.680 vagas, distribuídas em 142 cursos e 31 campi de ensino superior no Sisu 2026. As aulas estão previstas para iniciar tanto no primeiro quanto no segundo semestre do ano letivo.
Enem dos últimos três anos passa a ser considerado
Uma das novidades do Sisu 2026 é que o MEC passará a considerar os resultados das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 e 2025. Será utilizada a melhor média ponderada, desde que o candidato não tenha participado do exame como treineiro.
Em todo o País, o Sisu 2026 disponibilizará 274,8 mil vagas, distribuídas em 7.388 cursos de 136 instituições públicas de ensino superior.
Cursos com mais vagas no Sisu 2026
Confira os dez cursos com maior número de oportunidades no Sisu 2026 em âmbito nacional:
- Pedagogia: 10.145
- Administração: 9.462
- Matemática: 9.332
- Ciências Biológicas: 8.932
- Direito: 7.834
- Química: 7.647
- Física: 6.773
- Engenharia Civil: 6.704
- Medicina: 5.524
- Agronomia: 5.458
Como funciona o Sisu
O Sisu é o sistema do governo federal que permite aos estudantes concorrerem gratuitamente a vagas em universidades públicas de todo o Brasil, utilizando a nota do Enem. Desde 2024, o programa passou a ter edição única anual, com cursos que podem iniciar as aulas no primeiro ou no segundo semestre.