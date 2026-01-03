Sisu 2026 oferta 14,2 mil vagas no Ceará

Confira os dez cursos e instituições com mais vagas ofertadas / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Sistema de Seleção Unificado (Sisu) vai ofertar 14.223 vagas no Ceará no processo seletivo de 2026, conforme dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). A edição é considerada a maior da história do programa, com crescimento de 5% em relação ao Sisu 2025. As inscrições ocorrem de 19 a 23 de janeiro, de forma gratuita e totalmente on-line, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026. Após a divulgação, os candidatos selecionados deverão realizar a solicitação de matrícula diretamente nas instituições de ensino.

UFC está entre as universidades que mais ofertam vagas Com cerca de 110 cursos de graduação na modalidade presencial, distribuídos em campi localizados em Fortaleza e no interior do Estado, a Universidade Federal do Ceará (UFC) ocupa a oitava posição nacional entre as instituições que mais ofertam vagas no Sisu 2026. Ao todo, a universidade disponibilizará 6.408 vagas. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) vai ofertar 5.680 vagas, distribuídas em 142 cursos e 31 campi de ensino superior no Sisu 2026. As aulas estão previstas para iniciar tanto no primeiro quanto no segundo semestre do ano letivo.


