Fortaleza: Igreja do Carmo celebra 120 anos com feira de natal

Igreja Nossa Senhora do Carmo, no centro de Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

A igreja de Nossa Senhora do Carmo, no centro de Fortaleza, dará início a comemoração de seus 120 anos na próxima quinta-feira, 11. Apesar de a data de aniversário ser apenas em março, a paróquia fará a abertura dos festejos já neste mês de dezembro, com a realização da sua primeira feira de natal. LEIA TAMBÉM | O POVO conquista três categorias em premiação da Fecomércio Ceará

Dentro do templo, serão realizadas missas às 18h e apresentações artísticas entre 19h e 22h. Confira a programação: Quinta-feira: orquestra de câmara Heitor Villa Lobos

Sexta-feira: coral Arautos do Evangelho

Sábado: cantata de natal com participação de Guilherme Pontes e família Igreja acompanhou mudanças na cidade Quarta paróquia fundada em Fortaleza, a igreja figura entre as mais tradicionais da cidade, colecionando histórias memoráveis e sendo testemunha material das mudanças da cidade. Uma de suas principais características é a forte relação com o entorno, já que devido à localização central na cidade, sempre foi cercada e visitada por um grande número de pessoas. “Sempre vêm. Os meninos do Ari de Sá (escola vizinha à igreja) estão sempre aqui rezando. O pessoal do banco (do Brasil) quando vem passa aqui para rezar. Aqui de terça a sexta tem adoração, terço que o povo sempre participa”, conta João Marcos Rodrigues, 65, sacristão da igreja há 43 anos.

As comemorações são de 120 anos de existência, entretanto, os trabalhos feitos à comunidade cearense são bem anteriores à data oficial de criação, em 1906. Antes de ser a Igreja do Carmo, a paróquia foi Capela do Livramento, construída em 1850, mesmo contra a vontade de alguns religiosos e sacerdotes da época. Um dos principais motivos para essa aversão era o fato de a praça do Carmo, onde hoje fica a igreja, à época ser apenas um terreno vazio, que abrigava apenas cajueiros, mangueiras e algumas choupanas de palha.

Teve na década de 70 um período de grandes dificuldades financeiras, devido à seca dos três 7, nos anos de 1877, 1878 e 1879. Em 1892, a Arquidiocese transferiu a gestão da igreja para uma associação de devotos à Nossa Senhora do Carmo, que decidiram homenagear a santa no nome da igreja. Com o crescimento econômico e populacional de Fortaleza, o espaço que antes era apenas areia e árvores ganhou cada vez mais gente, levando à promoção da então igreja para paróquia em 1915. “Naquela região já havia um fluxo maior de pessoas que participavam das missas e das novenas dentro da igreja Nossa Senhora do Carmo. Essa expansão urbana e essa necessidade que a igreja local tinha de estar perto dos seus fiéis fez com que a arquidiocese visse naquela igreja a possibilidade de se tornar uma matriz”, conta o historiador e fundador do projeto Fortaleza de Fé, Lucas Costa.