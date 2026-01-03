Ministério da Saúde renova contrato com Rede Sarah por R$ 7,5 bilhões

Ministério da Saúde renova contrato com Rede Sarah e garante tratamento para 2 milhões de pacientes do SUS / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O Ministério da Saúde oficializou, na quarta-feira, 31, a renovação do contrato de gestão com a Rede Hospitalar Sarah Kubitschek por mais cinco anos. O investimento total de R$ 7,5 bilhões em recursos federais garantirá a manutenção das operações das unidades em sete estados e no Distrito Federal, incluindo o Hospital Sarah Fortaleza. A medida integra o programa federal Agora Tem Especialistas, cujo objetivo é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com o novo aporte, a unidade cearense, referência em reabilitação neurológica e ortopédica, seguirá oferecendo atendimento gratuito por meio do SUS.

Além da unidade cearense, especializado em neurologia e ortopedia, os recursos assegurarão a continuidade do atendimento gratuito e de excelência nas unidades da Rede Sarah localizadas nos estados do Pará, Amapá, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Somente em 2026, a previsão é de que sejam ofertados 1,7 milhão de exames e terapias, além de 515,4 mil consultas aos pacientes da rede pública. Durante a assinatura do contrato, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da parceria. "Investimos cada vez mais na Rede Sarah por reconhecermos seu papel não apenas para o SUS, mas também para a medicina e para a saúde brasileira, além de sua relevância internacional", afirmou. Segundo Padilha, os investimentos vão ampliar a oferta de cuidados integrados, incluindo reabilitação, cirurgias, exames e consultas especializadas. "Estamos falando de 2,1 milhões de pessoas atendidas. É um grande orgulho para a saúde brasileira", completou.