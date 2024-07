Padre Cícero: missa pelos 90 anos de morte terá presença de todos os bispos do Ceará

Estátua de Padre Cicero no Horto, em Juazeiro do Norte Crédito: Fábio Lima

A romaria celebrativa de todo 20 de julho em Juazeiro do Norte, que relembra a cada ano a morte do padre Cícero Romão Batista, está sendo especial em 2024. Por marcar os 90 anos do falecimento do religioso, que desde novembro de 2022 tem seu nome sendo avaliado oficialmente pela Igreja Católica num processo de beatificação. Esta etapa, que ainda cumpre trâmites em nível local, antes de ser enviada para o Vaticano, antecede uma possível canonização — mesmo ele já tendo sido santificado pelo povo romeiro. A programação festiva, organizada pela Diocese do Crato, foi iniciada na última quarta-feira, 17, e terá seu ápice neste sábado, 20, na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde foram sepultados os restos mortais do sacerdote. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Logo cedo, às 6 da manhã, haverá uma grande concelebração com a presença de todos os bispos das nove dioceses do Ceará, mais padres, outros religiosos e gente romeira de todos os estados do Nordeste que se devotam ao "Padim Ciço".

O tema da programação é "Servo de Deus Padre Cícero, o Missionário do Sertão", e o lema é "Meu Padrinho, quantas saudades o Senhor deixou entre nós". O roteiro inclui missas, terços confissões e a sétima edição do Arraiá do Seu Vigário. "A expectativa é que umas 50 mil pessoas devam passar pela Capela do Socorro para fazer a visita ao túmulo daquele que foi o fundador da cidade de Juazeiro do Norte", afirma o padre Cícero José da Silva, pároco e reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores. Outro momento de destaque será a primeira edição da Romaria do Clero diocesano de Crato. São mais de 120 padres, que se reunirão na tarde desta sexta, 19, e na manhã de sábado, 20. "Vamos olhar para o testemunho do Padre Cícero Romão e buscar nele a referência para o prosseguimento da missão que nós assumimos", destaca o padre Cícero José, um dos 12 sacerdotes que têm o mesmo nome do homenageado. A estimativa dos organizadores religiosos e de gestores municipais é de que 150 mil visitem o município caririense entre o início e o encerramento dos festejos — quase 100 mil somente no fim de semana. Além da agenda de missas, os romeiros também frequentam os chamados "espaços sagrados" da cidade, como a Estátua do Horto, o túmulo do padre e o Largo em frente à Capela do Socorro, a Basílica de Nossa Senhora das Dores, o Memorial (atualmente fechado para reforma), além de outros equipamentos públicos na região.