Dois novos doutorados são incluídos nos cursos de pós-graduação da Uece

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) passa a ofertar 46 cursos de pós-graduação stricto-sensu com a inclusão do Doutorado Acadêmico em Nutrição e Saúde, vinculado ao Programa de Pós Graduação em Nutrição e Saúde (PPGNS), e do Doutorado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas, que integra o Programa Profissional em Planejamento e Políticas Públicas.

A inclusão dos cursos às ofertas da Uece foi aprovada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O doutorado em nutrição é o primeiro programa acadêmico da área no Ceará e recebe demanda de alunos cearenses e alunos vindos de outros estados do Norte e Nordeste. A nova modalidade oferece oportunidade de formação e educação de doutores/cientistas em nutrição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As principais linhas de pesquisa são o Diagnóstico e Intervenção em Nutrição e Saúde, Nutrição e Saúde Coletiva e Bases experimentais em Alimentos e Nutrição. Conforme divulgado pela instituição estadual, a primeira turma deve ter oito vagas, com previsão de lançamento para o ano de 2025.