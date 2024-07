Detran inicia atendimento a candidatos aprovados no CNH Popular 2023

As cidades onde as inscrições já estavam abertas continuam a oferecer o serviço

O período de agendamento teve início nessa quarta-feira, 17, de acordo com o dia e horário disponível na autoescola. Após isso o aluno deve ser encaminhado ao Detran para seguir com o processo, tendo o órgão um prazo máximo de 12 meses para encerrá-lo.

Os candidatos que tiveram as inscrições aprovadas no programa CNH popular de 2023, vão começar a ser atendidos nos municípios de Sobral, Iguatu, Cascavel e Eusébio, a partir da próxima segunda-feira, 22 de julho. Os candidatos devem realizar o agendamento por meio do site oficial do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Os candidatos aprovados devem comparecer à autoescola nos respectivos dia e horário conforme o agendamento, levando RG, CPF e comprovante de endereço. De acordo com informações do Detran, os prazos estabelecidos pelo órgão para as etapas do programa “devem ser rigorosamente respeitados e cumpridos, sob pena de desclassificação do candidato e perda do benefício”.



Segundo informou o órgão, Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Crato, Camocim, Canindé, Russas, Aracati, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Tianguá e Campos Sales continuam com os processos de agendamentos abertos para atendimentos aos candidatos aprovados no ano passado.



O programa CNH popular foi criado em 2009, pelo Governo do Ceará em 2009, beneficiando até então 165 mil cearenses de baixa renda com a primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro), distribuídas em Fortaleza e nos 183 municípios do interior.