Novo Centro de Policiamento é inaugurado próximo ao Castelão

O Novo Centro de Policiamento da Companhia de Eventos do Batalhão de Choque, da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi inaugurado na manhã desta quarta-feira, 17, no bairro Passaré, em Fortaleza. A estrutura está alocada próximo à Arena Castelão e terá foco de atuação em eventos esportivos, religiosos, assim como shows e demais festejos na Capital. O investimento do Governo do Estado foi de cerca de R$ 2 bilhões.

A localização, conforme o governado Elmano de Freitas, foi escolhida de forma estratégica para deslocamento das tropas de atuação.