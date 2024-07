Ceará Sem Fome: 237 novos fogões e 50 regrigeradores são entregues a cozinhas

Nesta terça-feira, 16, o Governo do Estado realizou a entrega a cozinhas do Programa Ceará Sem Fome, que atualmente atua em 73 municípios do Interior

Foi realizada a entrega de 237 fogões industriais e 50 refrigeradores a cozinhas do Programa Ceará Sem Fome, que atualmente está presente em 73 municípios do interior do Estado. A entrega aconteceu nesta terça-feira, 16, na sede da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), em Fortaleza. Ação ocorreu com as presenças do governador Elmano de Freitas e da primeira-dama e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do Programa, Lia Freitas.

Os equipamentos foram entregues em parceria com o Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da transferência no valor de R$ 4,6 milhões oriundos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDID).

De acordo com a SDA, o governador Elmano esteve no local e agradeceu o apoio do MPCE ao combate à fome do Ceará. “Estou muito orgulhoso porque vamos dar um passo à frente, que é o de garantir oportunidade de emprego e renda para as famílias que recebem as quentinhas”, reforçou o governador, conforme nota divulgada pelo Governo do Estado.