Padre Cícero: Senado inclui cearense no livro dos Heróis da Pátria

O plenário do Senado Federal aprovou nesta quinta-feira, 14, o projeto de lei 10/2022, que inscreve o nome do padre Cícero no "Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria". O requerimento é do deputado federal cearense e líder do Governo, José Guimarães (PT), e o relator é o senador Cid Gomes (PDT).

O texto agora irá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O projeto foi apreciado no Senado em sessão semipresencial no dia 6. Cid relatou o PL e apresentou voto favorável à proposição, que foi anteriormente aprovada na Comissão de Educação e Cultura (CE), em agosto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O senador comemorou o fato e destacou a importância da homenagem e a força do "Padim Ciço", principalmente no Nordeste e Ceará.