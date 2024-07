Hospital Regional do Sertão Central realiza a primeira cirurgia oncológica

O procedimento foi realizado no mesmo dia da inauguração do setor oncológico da unidade de saúde, no último dia 15

"O doutor disse que precisava tirar e no mesmo dia eu fui operada. Eu achei que foi bom me mandarem para cá, é mais perto de casa", disse a paciente.

A paciente atendida foi Maria de Lourdes Leite, 74. Ela é natural de Aiuaba , da localidade de Lagoa do Umbu, na zona rural do município, que é uma dos 20 contemplados com o serviço da unidade de saúde. A idosa convivia com um nódulo próximo ao olho direito e comemorou o atendimento no hospital perto de sua cidade. Aiuaba fica a cerca de 260 km de distância de Quixeramobim e a 417,35 km de Fortaleza.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgou que foi realizada na última segunda-feira, 15, a primeira cirurgia oncológica no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), localizado em Quixeramobim. O centro de serviço oncológico da unidade foi inaugurado na mesma data.

A idosa foi uma das 12 pacientes atendidas na última segunda-feira. De acordo com informações da Sesa, o novo serviço de saúde do hospital poderá atender aos 660 mil cearenses da macrorregião do Sertão Central. O centro tem capacidade para ofertar serviços como cirurgia, quimioterapia e mastologia.

O médico Jefferson Oliveira, que realizou a cirurgia de dona Lourdes , ressalta a preparação da unidade de saúde para atender pacientes com câncer que morem nas proximidades do hospital. "Realizar a primeira cirurgia tem um significado enorme, tanto pessoal como de política pública. Hoje, a gente vê uma conquista para essas pessoas e para as famílias dela, é um marco na descentralização em saúde”, completou o médico.



A inauguração do novo equipamento de saúde oncológica, na última segunda-feira, contou com a participação do governador Elmano de Freitas, da secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, e com o diretor-geral do HRSC, doutor Cristiano Rabelo.



De acordo com informações do Governo do Estado, o investimento foi de R$ 11,2 milhões de equipamentos e insumos para o funcionamento, deste mês a dezembro de 2024, do setor oncológico.