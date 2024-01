Romaria de Candeias deve atrair 300 mil fiéis a Juazeiro do Norte, no Cariri

A primeira romaria de 2024 fecha o 'ciclo de romarias' iniciado no meio do ano passado.

A Romaria de Nossa Senhora das Candeias, primeira do ano em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, começou nesta segunda-feira, 29, e segue até a próxima sexta-feira, 2 de fevereiro. De acordo com a Prefeitura, a expectativa é que cerca de 300 mil romeiros visitem a cidade durante o período.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri na tarde desta segunda, o reitor da Brasília Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero José, explicou que embora seja a primeira de 2024, a festividade encerra o ‘ciclo de romarias’ na terra do Padre Cícero.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nós não falamos mais sobre ciclo de romarias, mas sim uma romaria permanente. Esse ciclo compreende a Romarias de morte do Padre Cícero, no mês de julho, Romaria de Nossa Senhora das Dores, em setembro, Romaria de Finados, final de outubro até novembro, todo o ciclo natalino, a Romaria de Reis, em Janeiro, e coroando com a Romaria de Candeias”, disse.