Santana do Cariri realiza primeira romaria da Menina Benigna após beatificação

Benigna se tornou a primeira beata do Ceará após uma celebração do Vaticano em outubro do ano passado

Milhares de fiéis e devotos da Menina Benigna Cardoso, de Santana do Cariri, distante a cerca de 500 km de Fortaleza, estão se preparando para a primeira grande romaria após a beatificação da mártir. As festividades no município tiveram início no último domingo, 15, e seguem até o próximo dia 24 deste mês.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o secretário de cultura e turismo de Santana do Cariri, Ypsilon Felix, destacou que as festividades da romaria ocorrem de maneira paralela com as obras do Complexo de Benigna, anunciado pelo Governo do Estado do Ceará em 2021. Havia uma expectativa que uma estátua da Menina Benigna fosse inaugurada ao final da romaria, porém o prazo de conclusão da estrutura não foi alcançado.