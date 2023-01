Juazeiro do Norte: Nossa Senhora das Candeias abre ciclo de romarias

Começou nessa terça-feira, 24, o ciclo de romarias de 2023 em Juazeiro do Norte, no Cariri. A temporada de procissões foi aberta pelo primeiro dia da romaria de Nossa Senhora das Candeias.

A procissão dura dez dias, indo até 2 de fevereiro. A primeira edição do evento tem relação com Padre Cícero. Há duas versões para a origem da romaria de Nossa Senhora das Candeias.

Em um das histórias, Padre Cícero teria criado a romaria para ajudar um ferreiro da cidade, que passava por dificuldades financeiras. Nesta versão, o religioso pediu aos fiéis que comprassem candeeiros para uma procissão.

A outra hipótese é que a própria população de Juazeiro do Norte teria organizado a romaria. A caminhada seria um apelo para que a luz de velas "iluminasse" a mente de Joaquim José Vieira, então bispo do Ceará, para retirar restrições aplicadas a Padre Cícero após o chamado "milagre da hóstia".

Ambas as histórias explicam a principal marca da romaria de Nossa Senhora das Candeias. No último dia de celebrações, fiéis tomam as ruas da cidade carregando velas, em uma procissão no período da noite.

Antes disso, no entanto, há programação diária. Em torno da basílica de Juazeiro, ambulantes vendem produtos religiosos, e a igreja tem cerimônias adicionais. A celebração se intensifica entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

A programação completa da romaria de Nossa Senhora das Candeias pode ser encontrada nas redes sociais e no site da basílica Nossa Senhora das Dores.

