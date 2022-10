Juazeiro do Norte: Romaria de Finados começa oficialmente neste sábado

A Romaria de Finados começou oficialmente neste sábado, 29, e vai até a quarta-feira, dia 2 de novembro, com o tema “Padre Cícero, modelo de escuta a Deus e aos clamores do povo” e o lema "E você, Cícero, toma conta deles!". São esperados cerca de 400 mil romeiros na cidade de Juazeiro do Norte, os quais devem visitar os pontos turísticos religiosos, tais como o túmulo do Padre Cícero, localizado na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

A programação sofreu algumas alterações por causa das eleições deste ano: no sábado e domingo, as missas terminam mais cedo, e as atividades culturais como a Vila Tabuleiro e o Show do Chapéu estão suspensas. A partir da segunda-feira, 31, a programação retorna com as tradicionais quermesses e shows.

“Após dois anos sem acontecer por causa das restrições da pandemia, estamos na expectativa para a realização desta romaria, a qual acolhe a todos que chegam a Juazeiro do Norte para fazer uma visita ao túmulo do padre Cícero Romão, o qual, pela sua missão, foi o fundador desta cidade. Estamos esperando muitos romeiros, mesmo com a realização do 2º turno. Nos anos nos quais as eleições coincidiram com a romaria, o movimento aumentou após o horário da votação, ou seja, na parte da noite e na manhã do dia seguinte”, afirmou Padre Cícero José, pároco e reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, a data com maior movimento deverá ser mesmo o feriado de Finados, ocasião em que será relembrado o marco dos 88 anos de falecimento do Padre Cícero. “A visitação dos túmulos é, na fé católica, um gesto que tem como significado a crença de que a morte não tem a última palavra na nossa existência”, explica o pároco.

A Romaria de Finados é celebrada anualmente e reúne centenas de milhares de devotos de diversas regiões do Brasil, os quais têm no Padim Ciço a figura de um padrinho, capaz de interceder junto aos santos e a Jesus para que sejam atendidos em suas necessidades. (Com informações de Lícia Maia, repórter da rádio CBN Cariri)



