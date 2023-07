Começa ciclo de romarias em Juazeuro do Norte; veja programação

O ciclo iniciou no sábado, 15, com a romaria em memória dos 89 anos do falecimento do padre Cícero Romão

Em entrevista à Rádio O Povo CBN Cariri, o padre Cícero José, reitor da Basílica de Nossa Senhora das Dores, disse que a programação conta com celebrações tanto na Basílica como na Capela do Socorro e nos demais santuários. E que há também a parceria com a Prefeitura de Juazeiro do Norte, que oferece atendimento de saúde e orientações para que os romeiros possam passar esse tempo em segurança.

“Aqui na Basílica, diariamente nós temos missa às 6 horas da manhã, às 9 horas, ao meio-dia. Às 14 horas na Basílica, o terço da Divina Misericórdia, às 15 horas nós temos aqui um salão de reuniões chamado Círculo Operário, que é o encontro dos romeiros com a equipe de pastoral da Romaria. Depois nós temos, às 18 horas, no momento Mariano, a grande concentração sempre à noite na casa da mãe das dores com padres romeiros”, disse.

A programação está disponível nas redes sociais da paróquia para que os fiéis possam conferir como serão as atividades. O padre pontua ainda que estima-se que cerca de 150 mil pessoas passem por Juazeiro do Norte nestes dias de romaria e que, desde o fim de semana, o movimento por lá já é intenso.

O ciclo tem como tema “Servo de Deus, Padre Cícero Romão: Padim do Sertão”. Haverá ainda outras três romarias, a de Nossa Senhora das Dores, em setembro; a de Finados, em novembro; e a de Nossa Senhora das Candeias, em fevereiro do ano que vem.