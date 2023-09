Romaria de Nossa Senhora das Dores leva 250 mil fiéis à terra do Padre Cícero

A Romaria de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, movimentou cerca de 250 mil fiéis na Terra do Padre Cícero. O dado é de um levantamento da Secretaria de Turismo e Romaria da cidade. As festividades tiveram início no último domingo, 10, e chegam ao fim nesta sexta, 15, dia em que é celebrado feriado no município.

No dia de encerramento da romaria, milhares de fiéis lotaram a Igreja Matriz de Juazeiro para acompanhar a tradicional Missa do Chapéu, momento que marca a despedida dos Romeiros. Na solenidade, os visitantes levantam seus chapéus para receber bençãos proferidas pelo Bispo da Diocese do Crato, dom Magnus Henrique. De acordo com a programação da romaria, o encerramento conta ainda com uma procissão da Imagem de Nossa Senhora das Dores pelas ruas da cidade.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o secretário de turismo e romaria de Juazeiro, Renato Willians, destacou o impacto positivo na economia local trazido pela presença dos romeiros. “A gente viu a felicidade dos comerciantes do Mercado Central, que estava lotado de romeiros. Esses visitantes vem, não somente professar sua fé no Padre Cícero, mas também alavancar o comércio da cidade. Então, com a romaria, todos saem ganhando”, disse.