No Dia de Reis, mestre de Reisado é assassinado em Juazeiro do Norte

Mestre Cicinho do Reisado Manoel Messias, de Juazeiro do Norte Crédito: Josiel Bernardo/Divulgação

Cícero Frank Severino Silva, de 44 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado, 6, Dia de Reis, em frente de casa no bairro Pio XII, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Conhecido como "Mestre Cicinho", ele tinha acabado de montar um trono das apresentações que aconteceriam neste sábado, quando foi abordado por dois homens em um motocicleta, que o atingiram com seis disparos de arma de fogo. As informações são de um familiar que não quis ser identificado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cícero chegou a ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, segundo o parente, ele já chegou ao local sem vida. O mestre deixa uma esposa e quatro filhos.

Play