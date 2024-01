Cariri: Moradores são acusados de depositar lixo em terreno baldio

Ednaldo Moura, ainda na gravação, relata que presenciou moradores de uma chácara, localizada na frente do terreno, depositando o lixo no local. “Olha, a situação é terrível”, aponta o parlamentar.

Parlamentares de Juazeiro do Norte , na região do Cariri, denunciam o despejo irregular de lixo em um terreno baldio no bairro Limoeiro. Em postagem nas redes sociais, o vereador Ednaldo Moura (PL) relatou que moradores de outros bairros estariam depositando lixo e entulho em um terreno, localizado no cruzamento das ruas Madre Maria Vilac e Francisca Paula Bezerra.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ednaldo Moura | Comunicação (@edmouraconexao)

Em momento posterior, ele chega a conversar com outras pessoas, que não aparecem na gravação. Ele as indaga: “Vocês jogam produtos aqui, e [depois] a culpa é do poder público? Tá errado. A secretária do Meio Ambiente gasta e fica desse jeito”, afirma o vereador.

Em entrevista ao repórter Iago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, Ednaldo Moura também declarou que o lixo é jogado na beira do asfalto. “Para piorar a situação, os próprios catadores querem reutilizar o saco de lixo e derramam o lixo no terreno. Isso causa prejuízo para a saúde das pessoas”, pontua.

O local ainda é alvo de queimadas, que prejudicam moradores e pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nas proximidades. Outro ponto levantado pelo parlamentar é que o acúmulo de lixo facilita o entupimento de bueiros e o aumento de pontos de alagamento no município, principalmente com a chegada do período da quadra chuvosa.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Juazeiro do Norte (Semasp) informou que será realizada nesta quarta-feira, 3, uma nova limpeza nas proximidades do local. A Semasp faz um apelo aos moradores locais para que não joguem lixo nas ruas.