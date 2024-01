Juazeiro do Norte anuncia saída do Consórcio das Policlínicas do Ceará

O Consórcio das Policlínicas na Região do Cariri reúne outros municípios, como Barbalha, onde a policlínica está localizada, e também Granjeiro, Caririaçu, Jardim e Missão Velha. Juazeiro do Norte é o acionista majoritário, algo que, conforme Glêdson, impacta diretamente na saúde fiscal do município.

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), anunciou, nesta quarta-feira, 3, que o município está rompendo com o Consórcio das Policlínicas do Ceará . A não renovação se estende para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O motivo, segundo o gestor, seria uma difícil situação econômica pela qual a cidade vem passando, por conta da redução do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

A alternativa da prefeitura será investir em equipamentos de saúde do município. “A gente constatou, através de uma planilha feita por um auditor da Secretaria de Saúde do município, que se você ofertar os mesmo serviços ofertados na Policlínica na rede privada de Juazeiro do Norte, no Same e no Hospital São Lucas, nós vamos ter uma economia de R$ 2 milhões”, justificou.

Glêdson Bezerra também foi questionado se essa decisão seria um embate político com o Governo do Estado e respondeu que espera que a atitude não seja interpretada dessa forma. Recentemente, ele criticou o governador Elmano de Freitas e o deputado estadual Fernando Santana, ambos do PT, por conta de entraves na conclusão das obras do Hospital Municipal Maria Amélia, atrasadas desde 2019.

Como acionista principal, Juazeiro do Norte repassa, anualmente, uma quantia no valor de mais de R$ 3 milhões para a manutenção da Policlínica, conforme escreveu o prefeito nas redes sociais. Ainda segundo Glêdson, a saída do consórcio será uma transição e ele deverá se reunir em breve com os demais integrantes do grupo.