Quase mil fósseis de até 110 milhões de anos são devolvidos ao Cariri

Segundo o Governo do Ceará, esta é a maior repatriação de fósseis do Brasil

O acervo data do período Cretáceo, cerca de 90 a 110 milhões de anos atrás, e foi retirado ilegalmente da Bacia do Araripe . Pterossauros, peixes, insetos, tartarugas e outras espécies da Bacia do Araripe, em ótimo estado de conservação, compõem o material fossilífero. Esta é considerada a maior repatriação de fósseis já realizada no Brasil.

A s 998 peças chegaram ao Ceará no último dia 14 de dezembro , após uma operação das Justiças Brasileira e Francesa. A maior parte do material já se encontra no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, equipamento gerido pela Universidade Regional do Cariri (Urca), em Santana do Cariri.

Em cerimônia realizada na sede do Geopark Araripe, nesta quinta-feira, 28, no município do Crato , quase mil fósseis , contrabandeados há mais de 10 anos , foram devolvidos ao seu local de origem: a região do Cariri. Na solenidade, algumas poucas peças foram expostas para autoridades, imprensa e comunidade local.

“Esse é um momento importante, pois esses fósseis representam sobretudo a valorização de um patrimônio cultural da região do Cariri”, afirmou Sandra Monteiro, secretária de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará. A titular marcou presença no evento, junto ao governador Elmano de Freitas.

Segundo apuração do jornalista Hudson Jorge, da rádio O POVO CBN Cariri, o governo do Estado tem a intenção de utilizar esses fósseis em atividades pedagógicas junto às escolas da educação básica da rede pública dos municípios da Região do Cariri.

Inácio Arruda, secretário nacional da Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, também esteve na cerimônia e confirmou à nossa reportagem que o Governo Federal e o Governo do Ceará já discutem um projeto de ampliação das ações do Museu de Paleontologia da Urca.

Segundo o secretário, “a Urca já possui um terreno que deve abrigar todo o acervo do museu, com equipamentos tecnológicos modernos que devem melhorar a conservação e ampliar as possibilidades de realização de pesquisas com esses fósseis que fazem parte do acervo do museu”.

Da Universidade Regional do Cariri, os fósseis seguirão para o Museu de Paleontologia, em Santana, onde serão agregados ao acervo da instituição. Lá, o material será disponibilizado para pesquisas científicas e também exibidos em exposições itinerantes, marcando um importante capítulo na preservação do patrimônio cultural cearense e brasileiro.