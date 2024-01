Chuva é registrada em 63 municípios do Ceará; Cariri tem maior volume

A cidade de Abaiara também registrou 87 mm de chuvas no período. Outras das maiores precipitações computadas pela fundação foram em Martinópole (73 mm), Juazeiro do Norte (65 mm) e São Benedito (49 mm).

Pelo menos 63 municípios do Ceará tiveram chuvas registradas das 7 horas de segunda-feira, 1º, até às 7 horas desta terça-feira, 2. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade com maior volume de precipitação é Barro , no Cariri, com 87 mm.

Choveu em cidades de todas as macrorregiões, com destaque ao Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte e Ibiapaba. Fortaleza teve 35 mm de chuva no período, sendo o 10º maior volume do dia.

Maiores chuvas desta terça-feira, 2

Barro (Posto: BARRO) : 87 mm



Abaiara (Posto: ABAIARA) : 87 mm



Martinópole (Posto: MARTINÓPOLE) : 73 mm



Juazeiro Do Norte (Posto: VILA SAO GONCALO-MARROCOS) : 65 mm



São Benedito (Posto: SÍTIO INHARÉ) : 49 mm



Icapuí (Posto: BARRINHA) : 45 mm



Brejo Santo (Posto: POCO DO PAU) : 39 mm



Ibiapina (Posto: SANTO ANTÔNIO DA PINDOBA) : 37.3 mm



Cariré (Posto: CARIRÉ) : 36 mm



Fortaleza (Posto: FUND.MA.NILVA(AGUA FRIA)) : 35 mm

Nesta terça-feira, 2, e quarta-feira, 3, eventos de chuvas ainda são esperados em todas as macrorregiões do Ceará. Temperaturas máximas na região do Cariri, em parte da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns devem ficar em torno de 35ºC.

Já em Fortaleza e na Região Metropolitana, as mínimas são de 24ºC e máximas de até 32ºC.