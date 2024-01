Cariri: Fósseis repatriados serão apresentados nesta quinta, 28

Os 998 fósseis repatriados da França são apresentados para a comunidade geral nesta quinta-feira, 27, em solenidade realizada pela Universidade Regional do Cariri (Urca). O evento no Campus do Pimenta, sede da instituição na cidade do Crato, município a 502 km de Fortaleza, tem exibição de parte das mais de dois toneladas de material histórico coletadas.

Dentre as espécimes que poderão ser contempladas pelo público, estão plantas, peixes e tartarugas que viveram no Cariri cearense entre 90 a 110 milhões de anos atrás, no período conhecido como Cta quintaretáceo.

Além da grande quantidade, os fósseis recebidos pela região também chamam a atenção pelo estado de preservação em que se encontram.