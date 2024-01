Mega da Virada gera filas imensas em shopping de Juazeiro do Norte

A esperança de ganhar pelo menos uma parte dos R$ 570 milhões previstos para o sorteio da Mega da Virada fez com que dezenas de pessoas se enfileirassem no shopping do bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte, a 489,1 km de Fortaleza.

Mesmo faltando um dia para que as apostas sejam feitas, as pessoas agilizaram as apostas neste sábado, 30 de dezembro. O centro de compras teve clientes enfileirados ao longo de todo o piso L0, onde está localizada a lotérica.

