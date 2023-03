Deputada propõe criar Dia Estadual da Vereadora em homenagem a Yanny Brena

Data seria comemorada, anualmente, em 10 de março; dia do aniversário da ex-vereadora encontrada morta há cerca de uma semana em Juazeiro do Norte

A deputada estadual Jô Farias (PT) apresentou projeto à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) que institui o Dia Estadual da Vereadora, a ser comemorado anualmente em 10 de março. A data faz alusão ao aniversário da ex-vereadora e ex-presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, encontrada morta na última sexta-feira, 3.



O projeto estabelece a homenagem a Yanny e elenca objetivos para a data. Dentre os quais: “sensibilizar a sociedade sobre a relevância da participação feminina na política; destacar o papel das vereadoras na construção das políticas públicas no âmbito municipal; e debater os desafios da presença feminina nos espaços de poder”.

Yanny foi encontrada sem vida ao lado de Rickson Pinto, com quem teve um relacionamento. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio seguido de suicídio. A ex-parlamentar completaria 27 anos, nesta sexta-feira, 10 de março. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL).

"Uma jovem com um futuro político promissor, e que infelizmente teve a vida ceifada e sua trajetória interrompida. Essa é uma forma de homenageá-la. Por isso propomos, como data de celebração, o dia 10 de março", pontua a deputada Jô Farias no texto do projeto.

Na justificativa, a parlamentar cita ainda uma lei de 1984, que instituiu o Dia Nacional do Vereador em 1° de outubro. “A instituição, no Calendário Oficial do Ceará, do dia da vereadora, fará, ainda que minimamente, que o Poder Público e a sociedade reflitam sobre o importante papel que as legisladoras possuem”, argumenta.



