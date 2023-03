Novo presidente da Câmara diz que vai seguir projetos de Yanne, vereadora morta em Juazeiro do Norte

Da oposição, vereador Capitão Vieira rebateu críticas de base do governo municipal de Juazeiro e afirmou abrir "diálogo institucional" com prefeito

O novo presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, vereador Capitão Vieira Neto (PTB), afirmou que seguirá os projetos no legislativo da vereadora Yanne Brena (PL), encontrada morta no dia 3 de março. A eleição para a Presidência da Câmara ocorreu nesta terça-feira, 14, e Vieira recebeu 12 votos dos parlamentares, de um total de 21.

Vieira deu as declarações durante entrevista à rádio CBN Cariri, nesta quarta-feira, 15. Segundo ele, a Câmara seguirá “principalmente o balcão da cidadania”, que presta serviços conveniados com os entes públicos à população, com emissão de documentos pessoais, fiscais e tributários; mediação de conflitos em relações de consumo; serviços odontológicos, psicológicos básicos e serviço de assessoria jurídica popular.

Sua posse foi seguida por algumas divergências entre outros vereadores da Casa. O líder do governo, Rafael Cearense (Podemos) criticou a ausência de alguns vereadores e apontou que a eleição, processo que ele chamou de "atropelada", não teria sido comunicada previamente.

Em entrevista à CBN Cariri, Vieira respondeu às críticas: “Eu obtive 12 votos no universo de 21. Portanto, a maioria foi prevalecida. Como o único candidato que se apresentou fui eu, a maioria absoluta foi confirmada. Outro ponto é a legalidade da eleição. Se há vacância tem que ter nova eleição. Além do que, a Câmara de Vereadores não pode ficar parada”.

Outra divergência em relação à posse do Capitão Vieira Neto surgiu por conta da ausência do suplente de Yanne Brena, Ednaldo Moura (PL), que não compareceu à sessão e não foi empossado. Segundo Vieira, Moura sabia que teria que tomar posse desde o dia do falecimento da vereadora Yanne, no dia 3 de março de 2023.

O novo presidente da Câmara de Juazeiro do Norte disse que “a Câmara o notificou, em diário oficial, que a convocação e a posse dele se dariam na terça-feira, ontem às quinze horas, e ele não apresentou”.

Ontem, o líder do governo, Rafael Cearense (Podemos), justificou que Moura é diretor-geral do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e ainda estaria se desligando da função. Porém, durante entrevista à CBN Cariri, Capitão Vieira rebateu: “Ele não veio, se ele não veio foi porque ele não quis e não impedia ele na função do diretor do Demutran tomar posse, porque ele poderia tomar posse e depois pedir a exoneração, que ele pode fazer no próprio pulo se ele quiser”.

Eleito ontem para a presidência da Câmara de vereadores, Capitão Vieira faz parte da oposição ao prefeito do município, Glêdson Lima Bezerra (Podemos), e foi questionado se manteria essa posição contra o Executivo Municipal. Vieira argumentou que ser vereador de bancada é diferente de ser presidente da Câmara Municipal e, como ele representa o poder legislativo de Juazeiro, está aberto para “dialogar de forma institucional” com Glêdson Bezerra.

“Nós não temos aqui cabo de guerra com o prefeito de forma alguma (...) Já convidei o prefeito para que na próxima quinta-feira ele possa vir à câmara. Estamos abertos a dialogar, a conversar de forma institucional para todos os projetos que venham ajudar a população de Juazeiro. Quem quis pregar que a eleição do Capitão Vieira iria criar um muro entre a câmara e a prefeitura, eu já estou destruindo agora no alicerce. Não tem muro”, ressaltou.



