O que se sabe sobre a morte da vereadora Yanny Brena, em Juazeiro do Norte

A vereadora Yanny Brena (PL) e o namorado Rickson Pinto foram encontrados mortos na sexta-feira, 3, na residência da parlamentar e médica, em Juazeiro do Norte, no Ceará. A última informação divulgada pela Polícia Civil do Ceará afirma que os laudos cadavéricos concluídos na segunda-feira, 6, apontam a causa das duas mortes como asfixia, com a investigação sendo conduzida como feminicídio seguido de suicídio.

Outra informação que foi divulgada, neste caso, por fontes ligadas à família, é que a médica possuía sinais de violência e lesões pelo corpo.

Yanny havia terminado o relacionamento recentemente. A informação também é de pessoas próximas, que comentaram o clima de tristeza da parlamentar, que era presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.

Sepultamento da vereadora Yanny Brena, em Juazeiro do Norte (Foto: Guilherme Carvalho / CBN Cariri)



A vereadora implantaria a Procuradoria Municipal da Mulher, em março, em razão de ser o mês da mulher, que faz referência ao 8 de Março.

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio seguido de suicídio

O sepultamento de Yanny Brena foi marcado por dor e comoção. Muitos políticos se manifestaram e se solidarizaram em relação ao caso. Ela era irmã do deputado federal Yuri do paredão.

A médica já havia publicado, em suas redes sociais, sobre a importância do combate à violência contra a mulher.

