Vereadora Yanny Brena faria aniversário nesta sexta-feira, 10 de março

A vereadora Yanny Brena (PL), encontrada morta há uma semana ao lado do corpo do namorado, Rickson Pinto, completaria 27 anos nesta sexta-feira, 10 de março. A parlamentar mais jovem a chegar ao cargo máximo do Poder Legislativo juazeirense é natural de Juazeiro do Norte e nasceu em 1996.

O deputado federal e irmão da vereadora,Yury do Paredão (PL), se manifestou publicamente pela primeira vez após a morte da parlamentar. A Polícia Civil do Ceará afirma que a causa das duas mortes foi por asfixia, com a investigação sendo conduzida como feminicídio seguido de suicídio.

Os corpos de Yanny e Rickson foram achados numa residência no bairro Cidade Universitária, em Juazeiro do Norte. Natural da cidade, Yanny era empresária e médica e foi eleita vereadora em 2020, nas últimas eleições municipais.

No ano passado, a parlamentar foi eleita presidente da Câmara Municipal de Juazeiro para o biênio 2023-2024. No exercício do primeiro mandato, foi a segunda mulher na história a chefiar o Poder Legislativo do Município.

