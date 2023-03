Eventos no Rio marcam o legado da vereadora Marielle Franco

Em busca por justiça, o Instituto Marielle Franco organizou uma agenda cheia de eventos que será realizada ao longo do dia, no Rio de Janeiro. O Festival Justiça por Marielle e Anderson começa, às 18h, na Praça Mauá, zona portuária da cidade, com a presença da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã da vereadora. O evento marca meia década desde o assassinato ainda sem resolução da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes.

Pela manhã, foi inaugurada a escultura “Marielle Gigante”, de 11 metros de altura, no Museu de Arte do Rio (MAR), e a exposição A Voz de Marielle, no Museu do Amanhã, instalação que usa tecnologia de realidade aumentada e reconhecimento facial para conectar imagens da vereadora com seus discursos, além de obras em homenagem à vereadora.

Também pela manhã, foi celebrada uma missa por Marielle e Anderson na Igreja Nossa Senhora do Parto, próxima à estátua de Marielle, instalada no Buraco do Lume, no centro do Rio. Os padres Luciano e Vanderson levaram à homilia uma mensagem voltada para a necessidade de se colocar a Justiça como uma questão de alcançar a paz, não como vingança, lembrando que Marielle levou sua mensagem para sua comunidade, para o Rio de Janeiro e agora leva para o mundo.

Estiveram presentes na missa os pais de Marielle, Marinete e Antônio Francisco; a viúva, Mônica Benício; e a filha, Luyara Santos, assim como a esposa de Anderson do Carmo, Agatha Arnaus, e muitos amigos que lotaram a igreja. Na parte da tarde, haverá o lançamento do sétimo Boletim de Segurança Pública na Maré, da Redes da Maré, divulgado pela Agência Brasil, e à noite, das 18h às 23h, a Praça Mauá será ocupada pelos shows do Festival com artistas como Djonga, Luedji, Azula, Baile Black Bom e Bia Ferreira, além das participações especiais de Marcelo D2 e Criolo. "Agora, com a mudança no governo, crescem as esperanças de que as autoridades responsáveis cumprirão seu papel", afirma o Instituto Marielle pelas redes sociais, acrescentando que cinco anos sem respostas é tempo demais. O Festival conta com apoio logístico do Pier Mauá, Museu do Amanhã, Porto Maravilha, MAR, Prefeitura do Rio e do Comitê Justiça por Marielle e Anderson. Dia de Marielle Franco Na segunda-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma mensagem à Câmara dos Deputados pedindo urgência para votar o projeto que cria o Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento a Violência Política de Gênero e Raça, a ser celebrado em 14 de março. O projeto proposto pelo Palácio do Planalto tem o objetivo de “conscientizar a sociedade a respeito das violências sofridas pelas mulheres no ambiente político, em especial, mulheres negras”. *Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

