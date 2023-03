Corpo de Yanny Brena, encontrada morta em Juazeiro, apresentava sinais de violência

O corpo da presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Juazeiro do Norte, a vereadora Yanny Brena, apresentava lesões que caracterizam sinais de violência. A informação foi repassada por uma fonte ligada à família. Yanny foi encontrada morta na última sexta-feira, 3, ao lado de Rickson Pinto, com quem teve um relacionamento.

A investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) seguia a linha de investigação de feminicídio seguido de suicídio.



Uma fonte ligada aos parentes confirmou o término do relacionamento do casal, que teria acontecido poucos dias antes de ela ser encontrada morta. Além disso, a pessoa caracterizou o homem como "ciumento e grosso".

A parlamentar fez uma publicação no dia 25 de novembro do ano de 2022 sobre o Dia Internacional de Combate a Violência Contra Mulher. Na publicação ela citava que o Brasil possuía mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres, dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos até julho daquele ano. "É uma causa humanitária. É minha e sua", comentou no perfil da rede social.

No mês de março, mês do Dia da Mulher, 8 de março, a presidente da câmara pretendia implantar a Procuradoria da Mulher do Município de Juazeiro do Norte. Pessoas que trabalharam com ela relatam que a vereadora estava resolvendo os trâmites e havia escolhido este mês pela comemoração do Dia da Mulher.

