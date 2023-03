Velório de vereadora Yanny Brena será no cemitério de Juazeiro do Norte

O velório da vereadora Yanny Brena (PL) ocorrerá no Parque Anjo da Guarda, em Juazeiro do Norte, a partir da noite desta sexta-feira, 3. Não há informações até o momento sobre onde deve ser o velório do namorado da parlamentar, Rickson Pinto, que teve o corpo encontrado ao lado do da médica, em um apartamento no bairro Cidade Universitária.



Na tarde desta sexta-feira, 3, a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte divulgou nota lamentando a morte da parlamentar e presidente do cargo máximo do Poder Legislativo. O vereador Raimundo Júnior (MDB), que assumiu provisoriamente a presidência da Casa, decretou luto oficial por sete dias.

A medida estipula que ficarão hasteadas as bandeiras a meio mastro e assim permanecerão enquanto perdurar o luto referente ao decreto. A Câmara terá ponto facultativo enquanto permanecer o velório. Ficam suspensas ainda as sessões ordinários previstas para os dias 7 e 10 de março.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de três dias pela morte da presidente da Câmara Municipal e do namorado. As causas seguem sendo investigadas pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro.



