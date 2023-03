O POVO News: Morte da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena; novas informações

A edição traz informações sobre a morte da vereadora Yanny Brena em Juazeiro do Norte, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no mundo

O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 3, sua 43ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre a morte da vereadora Yanny Brena (PL), presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, e do namorado, Rickson Pinto, nesta sexta-feira, 3.

O repórter Guilherme Carvalho está no local do ocorrido para trazer atualizações. O programa ainda conta com o vereador Capitão Vieira (PTB), para falar sobre as repercussões do caso.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a programação conta com uma entrevista com o deputado federal Célio Studart (PSD), sobre o projeto de lei que define jornada de 30 horas de trabalho para os enfermeiros.

A nova atitude de Michelle Bolsonaro para gerir o fundo milionário do PL, as possíveis demissões dos ministros do União Brasil pelo presidente Lula, e as mudanças de preço nos combustíveis pela Petrobras serão alguns dos assuntos abordados na edição desta sexta-feira, 3.

O programa ainda conta com atualizações sobre a invasão na Bahia pelo MST, com discussão sobre a posição do governo em relação ao caso e o que diz o próprio movimento. Assim como Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), que se disponibiliza a mediar relações entre Suzano e o MST.

Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e o jornalista do O POVO Guálter George.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



Sobre o assunto O que se sabe sobre as mortes de vereadora de Juazeiro do Norte e do namorado

Políticos lamentam mortes da vereadora Yanny Brena e do namorado, em Juazeiro do Norte

Vereadores lamentam mortes de Yanny Brena e namorado: "A gente não acredita"

Morte de vereadora e namorado: causa será apontada em laudo da Perícia Forense

Quem é Yanny Brena, médica de 26 anos e presidente da Câmara de Juazeiro encontrada morta

Tags