Yanny Brena tinha terminado relacionamento dias antes de ser morta em Juazeiro

A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, tinha colocado um fim no relacionamento com o então namorado, Rickson Pinto, recentemente. A informação é de uma fonte próxima da família, que pediu para não ser identificada. Yanny e Rickson foram achados mortos na última sexta-feira, 3, na residência dela, no bairro Cidade Universitária, em Juazeiro do Norte, a 489 km de Fortaleza.

A fonte relatou que soube do término semana passada e que a vereadora e médica estava triste nos últimos dias. Ainda relatou que o companheiro era conhecido como um homem "grosseiro e ciumento". O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O namorado da vereadora possuía antecedente criminal por posse de arma de fogo, e o crime está sendo investigado como feminicídio seguido de suicídio.



De acordo com a fonte, Yanny era uma pessoa simpática. "Fiquei tão mal. Quando soube do término pensei em falar com ela para saber se ela estava precisando de algo. Se você quer fazer algo, nunca perca seu tempo. Apenas faça", lamentou.

A fonte também lamentou que nas redes sociais da vítima, apenas após o feminicidio, dezenas de pessoas foram até o perfil para falar do autor do crime, no entanto, antes não houve interferência dos internautas para que a vereadora fosse protegida.

O irmão de Yanny, deputado Yuri do Paredão, não se pronunciou desde o ocorrido. "Ele está muito abalado. Ele e a irmã eram carne e unha", disse a fonte. Yuri foi eleito deputado federal em 2022.

A médica era vereadora pelo Partido Liberal (PL) e foi a segunda mulher na história a chefiar o poder legislativo no município. Além disso, ela foi a vereadora mais jovem a chegar ao cargo máximo do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte.

