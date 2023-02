Força-tarefa recolhe 42 animais soltos em Juazeiro do Norte

Na última segunda-feira, 6 de janeiro, uma força-tarefa da Prefeitura de Juazeiro do Norte, no Cariri, apreendeu 42 animais soltos pela cidade, em ação organizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município com apoio do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente. As ações para recolher os animais transitando nas ruas devem continuar todo dia até que a situação se normalize.



Os animais serão levados ao Parque de Eventos Padre Cícero, onde proprietários podem resgatá-los em até cinco dias. Os animais que não tiverem seus cuidadores identificados serão encaminhados para doações e vendas, cujo valor será revertido para cobrir as despesas do município.

A campanha para recolhimento surgiu por demanda da população juazeirense, diante da quantidade de animais de grande porte, como vacas, bois e cavalos, que transitavam em todos os bairros da cidade, como noticiou O POVO em novembro do ano passado.

À época, a rádio CBN Cariri apurou que os recolhimentos de animais eram realizados pela Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos (Semasp) junto ao Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e que os criadores responsáveis por esses animais estariam sendo notificados da irregularidade e multados.

No entanto, devido a reclamações da população relativas à segurança dos animais e das pessoas que transitam por esses espaços públicos, a Prefeitura de Juazeiro acionou também a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seagri) e o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente para a criação de uma força-tarefa para o recolhimento.

Segundo o diretor-administrativo da Seagri, Roberto Sampaio, as reclamações eram provenientes de todos os bairros, especialmente de trechos onde há maior concentração de criadores. Durante as ações da última segunda-feira, 35 animais foram encontrados somente no entroncamento da avenida Governador Virgílio Távora com Humberto Bezerra.

“Nós vamos estar todos os dias nesta campanha até que se normalize, até que esse cidadão, o criador, o pecuarista, o agricultor que tem seu gadinho, tenha consciência de que não pode soltar os animais, porque o animal solto na rua está eminentemente a mercê de acidentes”, informou o diretor em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

Sampaio também relatou que muitos criadores têm o costume de deixar os animais em terrenos baldios e logradouros. Ele reforçou que, para comportar os animais, os criadores devem utilizar locais devidamente cercados.

Força-tarefa para apreensão de animais soltos em Juazeiro do Norte

A população pode denunciar à força-tarefa a presença de grandes animais soltos pela cidade de Juazeiro do Norte por meio do número (88) 3199 0464 ou pelo Whatsapp (88) 98102 5136.



