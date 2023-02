Condenado por ter matado esposa 20 anos atrás em Juazeiro do Norte é preso no RJ

Um homem, condenado por ter assassinado a sua companheira em Juazeiro do Norte, foi preso no Rio de Janeiro, onde estava foragido. A ação se deu por meio de cooperação entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

O suspeito, que foi encontrado após trabalho conjunto dos serviços de inteligência das duas corporações, cometeu o crime em 2003. Um novo mandado de prisão foi renovado pela Justiça. Após ter recebido voz de prisão, o suspeito foi encaminhado ao 32º Distrito Policial da PCERJ. Segundo a PC-CE, o detido espera decisão judicial para ser enviado ao Ceará.

As corporações dos dois estados já tinham atuado em conjunto antes. Em outubro de 2021, as duas polícias chegaram a um suspeito, foragido no Rio de Janeiro, de ter cometido um latrocínio em Tabuleiro do Norte.

