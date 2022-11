Vacas e cavalos soltos causam transtornos nas principais vias de Juazeiro do Norte

Além de avenidas movimentadas por carros e moto, Juazeiro do Norte tem o trânsito conturbado por animais de grande porte. Na segunda-feira, 8, quatro vacas andavam em meio aos veículos, fazendo o trânsito ficar lento para evitar acidentes.

A cena foi registrada próximo ao cruzamento das avenidas Ailton Gomes com Castelo Branco, no bairro Pirajá. Os animais estavam se alimentando do lixo, que estava localizado em uma praça na região. Além dos veículos, pedestres também tiveram que ficar alertas aos animais que trafegavam no local.

Equipe da Rádio CBN Cariri percorreu algumas das principais vias de Juazeiro do Norte em busca de mais animais de grande porte andando nas ruas da cidade. As cenas se repetiram nos bairros Tiradentes e Aeroporto, onde burros e bois puderam ser avistados também gerando situações de risco.

O estudante Gustavo Pio, que costuma trafegar pela cidade de moto, relata presenciar cenas semelhantes com frequência. "Além de atrapalhar o ritmo do tráfego, representa um risco tanto para as nossas vidas, porque as motocicletas são muito frágeis em comparação ao animal, quanto para os pedestres que podem se envolver em algum acidente", pontua. Segundo ele, a situação é um descaso dos órgãos públicos, que não responsabilizam os donos desses animais.

Procurada pela CBN Cariri, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos (Semasp) de Juazeiro comunicou que a remoção dos animais é feita pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), órgão responsável pela fiscalização das ruas.

Confira a nota da pasta completa:

A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos (Semasp) esclarece que segue implementando a política de bem-estar animal. Nessa linha, salientamos que há uma busca constante por identificar os criadores que deixam seus rebanhos livremente pela cidade. Esse quadro é preocupante, pois cria um quadro de dificuldade ao adequadamente deslocamento de pedestres e motoristas.



Reforçamos que os recolhimentos são realizados junto ao Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), responsável direto pela fiscalização das vias. Reiteramos que o Demutran já estuda a aquisição de equipamento específico para retirada de animais das vias.



Indicamos que sempre que os criadores são identificados eles são notificados e multados em face da irregularidade expressa.



