Empresário é preso por descumprimento de medidas cautelares em Juazeiro do Norte

O empresário do ramo do entretenimento foi encontrado em um apartamento de luxo

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) capturou um empresário suspeito de tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 1. A prisão foi efetuada na casa do suspeito e teve como motivação o descumprimento de medidas cautelares impostas a ele.

O empresário foi encontrado em um apartamento de luxo em Juazeiro do Norte, no Cariri.

O mandado foi emitido após comprovar que as medidas cautelares, como frequentar bares, foram descumpridas. Com a prisão, ele foi encaminhado para a sede da Polícia Civil do Ceará, onde a ordem judicial foi obedecida. Ele se encontra à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

Delegacia Regional de Juazeiro do Norte: (88) 3102.1116



