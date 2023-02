"Rei do Piseiro" volta a ser preso por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte

O empresário Vinícius Cruz de Aquino, conhecido como "Rei do Piseiro", de Juazeiro do Norte, foi preso novamente nesta quarta-feira, 1º, por descumprimento de medidas cautelares determinadas pela Justiça. Suspeito de tráfico de drogas, ele havia sido detido no dia 9 de janeiro, mas ganhou liberdade provisória após audiência de custódia realizada no dia seguinte.

A nova ordem de prisão, expedida pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito, aponta a participação de Vinícius em um esquema criminoso que distribui "grande quantidade de cocaína". O despacho justifica que a prisão do empresário é necessária para a "garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva". O documento ainda destaca que o suspeito desrespeitou restrições importas pela Justiça ao frequentar bares.

O delegado responsável pelas investigações, Felipe Marinho, informou que o empresário deve passar por nova audiência de custódia nesta quinta-feira, 2. "A previsão, de fato, é que ele continue preso", comentou. O inquérito do caso, conforme o investigador, será concluído em breve. "Ele vai ser indiciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de porte e posse irregular de munições”, adiantou o delegado.

A advogada Mikela Bessa, que representa a defesa do empresário, sustenta que não há motivos para a manutenção da prisão. "Ele é réu primário, tem filhos menores, trabalho lícito, residência fixa, atende todos os requisitos para responder a esse processo em liberdade", pontua ela. Sobre o descumprimento das medidas cautelares, Bessa afirma que o cliente "estava apenas almoçando com seu filho em um restaurante".

À Polícia Civil, Vinícius se apresentou como empresário do ramo musical e disse que atua gerenciando carreiras de artistas. Ele e um amigo foram presos em flagrante no bairro José Geraldo da Cruz com cerca de 3 kg de cocaína e 52 munições. Os policiais também apreenderam um veículo , dinheiro e espécie e objetos que seriam utilizados no tráfico de drogas. Após ser liberado na primeira audiência de custódia, ele havia divulgado nota nas redes sociais informando que iria provar sua inocência.

Com informações do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri

