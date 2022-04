Vapt Vupt de Juazeiro do Norte realiza mais de 2 mil atendimentos por dia

Com pandemia de Covid-19, formato do sistema de agendamento precisou passar por alterações, sendo disponibilizado de forma virtual, por meio do site da instituição

Em 2022, o Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão, conhecido como Vapt Vupt, registra mais de 2 mil atendimentos diários na sede de Juazeiro do Norte, no Cariri. Ofertando serviços que vão da emissão de documentos à vacinação contra a Covid-19, o espaço retorna às atividades presenciais com adaptações em seu funcionamento.

Em entrevista ao jornalista Farias Jr., da rádio CBN Cariri, a gerente da Central de Serviços Vapt Vupt de Juazeiro do Norte, Guta Alencar, conta que, por conta da pandemia da Covid-19, o formato do sistema de agendamento precisou passar por alterações, sendo disponibilizado de forma virtual, por meio do site da instituição.

Sobre o assunto Juazeiro do Norte inaugura ponto fixo de vacinação contra a Covid-19

Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico atende os moradores do Conjunto Ceará

Casa do Cidadão é inaugurada no Iguatemi Fortaleza; confira os serviços

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Após o retorno ao presencial, criamos o sistema de agendamento para que as pessoas possam vir de forma gradativa, com seus devidos horários marcados. Isso oportunizou que conseguíssemos diminuir significativamente as aglomerações, bem como que mantivéssemos os cuidados determinados pelos órgãos de saúde”, afirmou.

O Vapt Vupt conta com diversas parcerias de órgãos públicos para atender aos cidadãos, entre eles: Perícia Forense, onde pode ser solicitada a emissão de primeira e segunda via do RG; Detran; serviços da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos (SPS), na qual pode ser ser feita a emissão do CPF; e o Sine IDT (Instituto de Desenvolvimento do Trabalho), para cadastrar de trabalhadores que demandam emprego.

Segundo Guta Alencar, para fazer o agendamento de algum desses serviços, basta preencher a solicitação pelo site do Vapt Vupt e comparecer no dia e horário previamente marcados com a documentação exigida para cada um dos atendimentos.

Além disso, para entrar no espaço do Vapt Vupt, é necessário estar portando o comprovante vacinal com pelo menos uma das doses do imunizante contra a Covid-19. O prazo de entrega da nova via do documento emitido pela central é de até 10 dias, um dos menores do País.

“Para o caso da emissão de carteira de identidade, o único documento exigido para emissão de primeira ou segunda via é a certidão de nascimento, se o cidadão for solteiro, ou a certidão de casamento, se for casado. Mas para isso é fundamental que o documento esteja em bom estado”, pontuou a gerente.



Serviço

Vapt Vupt Juazeiro do Norte



Telefone: (85) 9 8948-8600

(85) 9 8948-8600 Endereço: R. Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro, Juazeiro do Norte - CE, 63010-015



R. Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro, Juazeiro do Norte - CE, 63010-015 Horários de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações: https://meuvaptvupt.com.br/

Mais notícias do Cariri

Sobre o assunto Membros de 20 conselhos comunitários da SSPDS tomam posse no Cariri; foco é prevenção da violência

Justiça aceita denúncias contra PMs acusados de homicídios em Campos Sales

Mais um suspeito de participação em chacina em Juazeiro do Norte é preso

Técnica de enfermagem é morta por paciente da ala psiquiátrica em casa de saúde de Brejo Santo

Bebê é salva de engasgo durante ligação com o SAMU em Lavras da Mangabeira

Terça-feira, 12, começa com chuva no Sudeste do Ceará

Semana Santa: 111 viagens extras serão ofertadas; veja os principais destinos no Ceará

Mães protestam contra falta de medicamentos para crianças com deficiência em Barbalha

Tags