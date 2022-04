20 conselheiros comunitários da SSPDS tomam posse no Cariri; foco é prevenção da violência

Vinte conselheiros comunitários vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foram empossados nesta sexta-feira, 8, na região do Cariri. No total, cinco municípios receberam os agentes, que devem atuar na prevenção da segurança pública. São eles: Barbalha, Crato, Jardim e Juazeiro do Norte.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da Rádio CBN Cariri, o secretário Sandro Caron, titular da SSPDS, comentou que os conselheiros atuam nas comunidades, buscando especialmente tirar crianças e adolescentes de situação de vulnerabilidade. “Esse é um braço social da secretaria, voluntários que trabalham de forma integrada com as forças de segurança”, enfatizou.

O gestor ponderou que o “grande objetivo” da segurança pública é fazer o trabalho de prevenção. “Quando isso falha, entramos com a repressão”, ponderou Caron, lembrando que o Estado prende uma média de três mil pessoas por mês. “Segurança pública é atuação integrada, mas também é continuidade. Atuamos para que um maior número de criminosos e armas sejam retirados das ruas", disse.

Nesse mês de março, o Ceará apresentou o menor número de mortes violentas dos últimos 27 meses, desde dezembro de 2019, quando ocorreram 205 episódios. Já episódios com roubos de veículos também caíram, considerando tanto os números de Fortaleza como de todo o Estado. Os crimes de roubo em geral, contudo, apresentaram aumento de 4% no Estado em relação a março do ano passado.

Questionado sobre a relação com a governadora Izolda Cela (PDT), Caron disse que ela já tinha uma relação próxima com a segurança pública antes mesmo de assumir o cargo de Camilo Santana (PT). Izolda participou da coordenação de programas como o Pacto por um Ceará Pacífico e o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio), ambos voltados para a prevenção da violência.

Como autoridade máxima do Executivo estadual, a governadora cobrou continuidade das ações que estavam sendo realizadas pelo petista, conforme o secretário. “Ela já vinha tomando decisões junto ao governador Camilo Santana e nós já estávamos muito integrados com ela. A orientação é não baixar o ritmo nunca e trabalhar incansavelmente para combater o crime no Ceará”, afirma Caron.



