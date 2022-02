Juazeiro do Norte inaugura ponto fixo de vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Juazeiro do Norte inaugurou um ponto fixo de vacinação contra a Covid-19. Além de fornecer todas as doses dos imunizantes de combate ao novo coronavírus, o espaço será utilizado para a aplicação da vacina contra o HPV, para adolescentes acima de 9 anos. Instalado no Vapt Vupt, o local funcionará de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, ininterruptamente.

As equipes responsáveis pela imunização estarão a postos com o objetivo de vacinar uma média de 180 pessoas por dia. O agendamento deve ser feito por meio do site do Vapt Vupt. Para o caso de indivíduos que não têm cadastro na plataforma Saúde Digital - necessário para o registro da vacinação - haverá profissionais para realizar a inscrição no local durante toda a semana.

“Semanalmente, recebemos uma quantidade de vacinas considerável e isso tem garantido que consigamos imunizantes suficientes para administrar. A princípio, tivemos uma resistência do público infantil, mas, ultimamente, conseguimos ter uma aceitação maior por parte dos pais e a procura tem sido satisfatória”, disse a secretária de Saúde, Francimones Albuquerque, em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da Rádio CBN Cariri.

Conforme a secretária, a vacinação do público infantil tem como percentual total cerca de 22%. Com a primeira dose, a partir dos 12 anos de idade, os índices são de 84% e, com a segunda dose, são de 77%, em Juazeiro do Norte. Contudo, em torno de 10% da população geral não tem a aplicação de nenhuma dose do imunizante contra a Covid-19.

Serviço



Vapt Vupt



Endereço: Rua Interventor Francisco Erivano Cruz - Centro, Juazeiro do Norte/CE

Horário: De 8h às 17h (segunda a sexta-feira)

Site para agendamento: https://meuvaptvupt.com.br/

Site para cadastro na plataforma Saúde Digital: https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/

