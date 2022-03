Casa do Cidadão é inaugurada no Iguatemi Fortaleza; confira os serviços

A nova unidade, iniciativa do Governo do Ceará, vai funcionar no piso superior, Etapa VI, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. Expectativa é de 7.500 atendimentos por mês

Governo do Ceará inaugurou unidade da Casa do Cidadão, no Shopping Iguatemi, nesta quinta-feira, 17, em Fortaleza. O intuito da ação é ampliar o acesso aos serviços de cidadania à população cearense através da unidade. O evento contou com a participação da titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS), Socorro França. A nova Casa vai funcionar no piso superior, Etapa VI, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Inauguração da Casa do Cidadão, no Shopping Iguatemi, pelo Governo do Estado do Ceará. (Foto: Thais Mesquita/ O POVO)



A nova unidade vai oferecer os seguintes serviços:

Perícia Forense de Ceará (Pefoce) - com RG e antecedentes criminais;

Receita Federal - com Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Atendimento para Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece);

Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza , com orientações sobre o Auxílio Brasil, Cadastro Único e atualização do NIS;

, com orientações sobre o Auxílio Brasil, Cadastro Único e atualização do NIS; Sine-IDT, com emissão de Carteira do Trabalho Digital, seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e atendimento às empresas.

Ao O POVO, a titular da SPS contou que a Secretaria pretende desenvolver projetos parecidos e instalar mais três Vapt Vupt na Cidade: no Shopping RioMar, Terminal do Parangaba e um outro no Centro de Fortaleza.

A expectativa da pasta com a Casa do Cidadão no Shopping Iguatemi é realizar 7.500 atendimentos mensais, considerando todos os serviços conveniados. A unidade será a terceira instalada na Capital. Outras duas já funcionam no Shopping Benfica e na Assembleia Legislativa do Ceará.

"Todas as vezes que nós abrimos espaço para o cidadão, isso é uma grande alegria para o Estado. Essa política pública leva ao cidadão a própria libertação enquanto ser humano. Estamos trazendo os serviços das certidões de nascimento, atestado de óbito e outras certidões para facilitar a vida do cidadão", conta Socorro.

A titular da SPS conta que a Casa do Cidadão existe desde 1998, inicialmente no Shopping Diogo, no Centro de Fortaleza, ainda durante o governo de Tasso Jereissati. "Naquele ano foram tirados 2 milhões de documentos. Para você ter uma ideia do desejo do povo para ter acesso a esse direito".

A implantação do espaço dedicado a prestação deste serviço no Shopping Iguatemi ocorreu após a empresa do shopping se candidatar para oferecer o serviço. "Nós já temos Vapt Vupt em outros locais e outras duas Casas dos Cidadão. Portanto nós chegamos aqui para oferecer esse serviço".

