Semana Santa: 111 viagens extras serão ofertadas; veja os principais destinos no Ceará

Por causa do feriado da Sexta-feira Santa ou Sexta da Paixão, celebrado neste 15 de abril, mais 111 viagens serão ofertadas por empresas que atuam no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza. Entre os dias 13 e 17 de abril, cerca de 30 mil passageiros deverão embarcar pelos terminais rodoviários da Capital, o que representa um aumento de 21% em relação ao fluxo normal registrado na semana anterior.

O dia com maior fluxo de passageiros deve ser na quinta-feira, 14. De acordo com a coordenadoria de transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), 7.800 usuários devem passar pelo Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé na véspera do feriado.

Estima-se que até o término do período, somadas as viagens normais e extras, 903 viagens sejam realizadas durante os cinco dias, entre quarta e domingo, um aumento de 14% nas viagens normais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do aumento no fluxo, o movimento ainda está 12% abaixo do registrado no mesmo feriado em 2019, antes da pandemia da Covid-19. Já se comparado com o ano passado, há um aumento no número de passageiros de 192%. Em 2021, cerca de 10 mil passageiros embarcaram nos terminais nesta mesma data.

Os destinos mais procurados dentro do Ceará até o momento são Sobral, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Iguatu e Quixadá. Já entre os destinos interestaduais estão Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), Parnaíba (PI) e João Pessoa (PB).

As orientações aos passageiros consistem em:

Adquirir os bilhetes de passagens com antecedência;

Chegar ao terminal rodoviário com 1 hora de antecedência ao embarque;

Conferir a documentação necessária, principalmente a das crianças;

Checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço;

dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência.

Biossegurança

A administração dos terminais disponibiliza aos passageiros álcool em gel; instalação de adesivos de distanciamento; divulgação de mensagens no sistema de som; instalação de pias externas para lavagem das mãos; e orientação aos passageiros quanto a necessidade do distanciamento social no âmbito do terminal. Também é obrigatório o uso de máscara dentro dos veículos e espaços fechados do terminal.



OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags