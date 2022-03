Corpo de mulher em cacimba é resgatado após quatro dias de busca

Estagiária do O POVO Online

Marília Freitas Estagiária do O POVO Online

Sônia Cristina Pereira da Silva, de 48 anos, foi retirada de uma cacimba de areia em Juazeiro do Norte por volta das 15h44min neste domingo, 27 de março (27/03). Ela caiu no buraco com mais de 30 metros de profundidade e seu corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição após mais de quatro dias de busca.

A mulher estava desaparecida desde a quinta-feira, 22 de março. Sônia e sua irmã, Maria Edilânea Moreira, estavam estendendo roupas no quintal quando a tampa do poço cedeu. Edilânea, de 36 anos, foi resgatada com ferimentos leves horas após o início das atividades, pois ela tinha caído por cima da tampa da cacimba.

Sobre o assunto Entrega do Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, é adiada; não há nova data

Juazeiro do Norte: por que o resgate de mulher que caiu em cacimba é difícil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas como Sônia foi soterrada embaixo da peça, houve dificuldade no trabalho das equipes, que durou mais de 72 horas. Em todo esse tempo, não houve contato visual ou sonoro com ela. Profissionais de Fortaleza chegaram a ir até o local para ajudar no resgate.

Em coletiva de imprensa, o Corpo de Bombeiros detalhou que a maior dificuldade foi a retirada da tampa da cacimba, devido às fortes chuvas na região do Cariri nos últimos dias. O ambiente do resgate, uma área residencial, segue isolado e aguarda perícia por parte da Defesa Civil.

O tenente-coronel Agnaldo Alexandre e o comandante do Batalhão de Buscas e Salvamento, Coronel Daniel Landim, explicaram que Sônia foi encontrada em uma profundidade de aproximadamente 25 metros. Desde o início da operação, foram cavados outros 6 metros para encontrá-la. "Vale salientar que essas cacimbas são perigosas e sempre devem ser reavaliadas", reforça Agnaldo.

Medida era necessária para a retirada de objetos que atrapalhavam o resgate, como água e lama. No sábado, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) chegou a ser chamada ao local para ajudar no resgate.

Após o fim da operação, os bombeiros que atuaram no resgate fizeram uma roda de oração. Ao todo, foram 72h em buscas por Sônia Cristina, de 48 anos de idade. Espera-se posteriormente que a cacimba seja fechada.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBN Cariri (@cbncariri)

Com Guilherme Carvalho / CBN Cariri

Resgate de Mulher em cacimba de Juazeiro do Norte: linha do tempo

Tags